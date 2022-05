Coburg vor 1 Stunde

Museumsbesuch am Muttertag

Coburg: Spezielle Aktion für Familien am Muttertag - Puppendoktor hält Sprechstunde

Am Muttertag, Sonntag, 8. Mai 2022, lädt das Puppenmuseum Coburg zu einem Besuch ein. Denn an diesem Tag werde der Puppendoktor Puppen untersuchen und womöglich behandeln. Mütter könnten zudem ihre alten Spielsachen in der Ausstellung finden.