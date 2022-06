Coburg vor 10 Minuten

Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region

Coburg: "Man lernt nie aus" - Weiterbildungseinrichtungen präsentieren sich in der Spitalgasse

Am Samstag, 25. Juni 2022, präsentieren sich nach zweijähriger Pause in der Spitalgasse in Coburg neun regionale Weiterbildungseinrichtungen. Dabei soll den Besucher*innen gezeigt werden, welche Möglichkeiten für lebenslanges Lernen sie in der Region haben.