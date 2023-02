Coburg vor 29 Minuten

Märkte in der Innenstadt

Coburger Jahrmarktsaison startet - Händler bieten "verschiedenste Waren" beim Petrimarkt

Am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Februar 2023, bieten Händler*innen beim Petrimarkt in der Coburger Innennstadt wieder verschiedenste Waren an.