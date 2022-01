Coburg vor 54 Minuten

Alkoholfahrten

Fußgänger von Auto erfasst und verletzt: Betrunkene Frau in Coburger Innenstadt unterwegs

In Coburg sowie in einem Gemeindeteil von Ahorn kam es zu mehreren Verkehrsunfällen, an denen betrunkene Autofahrer beteiligt waren. In einem Fall prallte ein Fußgänger gegen die Windschutzscheibe eines Wagens.