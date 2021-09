Coburg vor 58 Minuten

Feuerwehreinsatz

Brand in Mehrfamilienhaus: Drei Personen verletzt, Straße wird voll gesperrt

Am späten Samstagabend gab es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Coburg. Alle Bewohner flüchteten ins Freie, drei Personen mussten allerdings zum Arzt.