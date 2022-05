Coburg vor 51 Minuten

Feuerwehreinsatz

Brand in fünfstöckigem Mehrfamilienhaus: mindestens 200.000 Euro Schaden

Am Dienstagabend mussten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot in den Coburger Ortsteil Wüstenahorn anrücken. Dort war ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus in Brand geraten.