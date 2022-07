Davon, dass der Kleine Rosengarten perfekt für ein Familienpicknick ist, sei Sven Killenberg vom Green Deal Coburg 2030-Team von Anfang an überzeugt gewesen. „Unsere Zahlen bestätigen das." Denn das Green Deal-Team habe am 3. Juli 2022 nachhaltige Trinkbecher mit in den Hofgarten gebracht. Diese seien aus einem Kunststoff auf Zuckerrohrbasis hergestellt und seien – meistens gefüllt mit selbstgemachter Limonade, Kaffee oder Tee – an die zahlreichen Besucher weitergegeben worden. Wie die Stadt Coburg berichtet, waren im Laufe des Tages mehr als 200 Menschen dem Aufruf zum "Mitmach.Picknick" gefolgt.

"Neben den kostenlosen Getränken konnten sich die Besucher*innen auch über kostenlosen Kuchen freuen. Malen und Filzen, Wasserrohre zum selbst aufbauen und Glitzertattoos, haben nicht nur die Kinder begeistert. Dazwischen wurden Decken ausgebreitet", heißt es.

Green Deal-Teams wollte des Weiteren die Ideen der Bürger*innen für ein lebens- und liebenswertes Coburg. "Neben lockeren Gesprächen über Busverkehr, Solarförderung, Grünflächen und vieles mehr, landeten über 30 Ideen und Anregungen in den Vorschlagsboxen."

Über eine Fortsetzung wolle das Green Deal-Team direkt nachdenken. Das Mitwirken am Green Deal Coburg 2030 sei jederzeit online auf der Plattform https://mitmachen.coburg.de möglich.