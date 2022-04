Coburg vor 18 Minuten

Alkoholkonsum

Angetrunkener Mann fällt zweimal in Glasscheibe - und hat Glück

In Coburg stürzte am Sonntagmorgen ein sichtlich angetrunkener Mann in eine Glasscheibe. Beim Eintreffen der Polizei wiederholte er die Szene - und hatte dabei Glück.