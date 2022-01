Coburg vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

32-Jähriger lässt Herd an und verlässt Wohnung - Feuerwehr muss Tür aufbrechen

Am Sonntag kam es in Coburg zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungswagen in einem Mehrfamilienhaus. Ein Bewohner ließ beim Verlassen der Wohnung seine Herdplatte an, was letztlich den Rauchmelder auslöste. Nachbarn verständigten die Einsatzkräfte.