Die Freiwillige Feuerwehr hat am Samstagnachmittag (1. April 2023) zwei Kleinkinder aus einem verschlossenen Auto auf einem Parkplatz in Neustadt bei Coburg befreit. Das berichtet die örtliche Polizei. Eines der Kinder war gerade mal vier Monate alt, das andere eineinhalb Jahre.

Eines der Kinder saß angeschnallt in seinem Kindersitz auf der Rücksitzbank und hatte den Autoschlüssel in seiner Hand, als die Mutter gerade ihren Einkauf in den Kofferraum räumte. Als die Kofferraumklappe zufiel, steht im Bericht, habe das Kind das Auto per Knopfdruck mit dem Schlüssel verschlossen. Einen Ersatzschlüssel hatte die Familie nicht, sodass die Frau die Feuerwehr benachrichtigte.

Feuerwehr muss gerufen werden - Kinder können befreit werden

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr schlugen nach einigen erfolglosen Versuchen, das Fahrzeug ohne Gewalt zu entriegeln, schließlich eine Scheibe des Autos ein, um eine Tür zu öffnen. Die beiden Kinder konnten unverletzt aus dem Auto befreit und der erleichterten Mutter übergeben werden.