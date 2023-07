Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Neustadt bei Coburg zwei Beteiligte verletzt worden.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken bestätigte, war am Freitagmittag (21. Juli 2023) gegen 12.15 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Coburg unterwegs, als er aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte er frontal in das Fahrzeug einer 63-jährigen aus Sonneberg, welches durch die Wucht des Aufpralls in einen Graben geschleudert wurde.

19-Jähriger kracht frontal in anderes Auto - 15.000 Euro Schaden

Beide Fahrer wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Coburger Straße musste für die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten für circa anderthalb Stunden gesperrt werden.

