Ein mit heißem Essen gefüllter Topf hat am Sonntagmittag (5. Juni 2023) für einen Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen und 25.000 Euro Sachschaden in Weidach, einem Ortsteil der Gemeinde Weitramsdorf (Landkreis Coburg), gesorgt. Das teilt die Polizeiinspektion Coburg mit.

Ein 82-Jähriger beförderte in seinem Auto in einem Topf Rouladen, die ihm während der Fahrt über den Schoß kippten. Aufgrund des heißen Essens zwischen den Beinen verlor der Rentner die Kontrolle über seinen Wagen und krachte mit diesen in der Mährenhäuser Straße gegen ein geparktes Auto eines dort ansässigen Autohändlers.

Autofahrer (82) kracht in geparktes Fahrzeug im Kreis Coburg

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Coburger Polizisten ermittelt wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

