Ein 83-jähriger Rentner war am Donnerstag (01. Juni 2023) mit seinem Fahrrad in der Rodacher Straße in Coburg stadtauswärts unterwegs. Obwohl bei einem Bahnübergang die Ampel Rot zeigte und die Schranken geschlossen waren, überquerte der 83-Jährige mit seinem Rad diesen.

Noch auf dem Bahnübergang wurde er von einem Regionalzug erfasst, der von Bad Rodach in Richtung Coburg unterwegs war. Der Mann stürzte und kam in der angrenzenden Grünfläche zum Liegen. Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein, der Zug kam nach etwa 40 Metern zum Stehen.

Lokführer muss Notbremsung einlegen: Passagiere bleiben unverletzt

Im Zug selbst wurde keiner der Passagiere verletzt. Der 83-jährige Radfahrer hingegen wurde schwer verletzt und musste ins Klinikum Coburg eingeliefert werden. Die Zugstrecke Coburg - Bad Rodach war eine Stunde lang gesperrt, konnte nach dem Einsatz aber wieder freigegeben werden.

Gegen den 83-jährigen Rentner ermittelt die Coburger Polizei nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

Vorschaubild: © schauhi / Pixabay