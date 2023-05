Ein 59-Jähriger hat am Donnerstagabend (11. Mai 2023) versucht, in einem Verbrauchermarkt in Coburg mehrere Wertcoupons von Pfandflaschen aus einer Spendenbox zu entwenden. Das teilt die Polizeiinspektion Coburg mit.

Der Mann aus Coburg gab zunächst gegen 18 Uhr in dem Verbrauchermarkt in der Milchhofstraße Pfandflaschen ab. An der nebenstehenden Spendenbox für Pfandcoupons versuchte er mit einem kleinen Holzstab die Coupons aus dem Einwurfschlitz zu angeln. Dies gelang ihm auch.

Mann klaut Pfandcoupons aus Spendenbox in Coburger Verbrauchermarkt

Allerdings wurde der Mann beobachtet und beim Verlassen des Marktes auf den Diebstahl angesprochen. Der 59-Jährige steckte sich daraufhin einen Teil der Pfandbons in den Mund und schluckte sie herunter.

Der Entwendungsschaden liegt im einstelligen Eurobereich. Seitens einer Mitarbeiterin des Verbrauchermarktes wurde dem Mann ein Hausverbot ausgesprochen. Zudem ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.

