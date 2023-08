Eine Motte hat am Samstag (4. August 2023) in der Stadt Coburg einen Verkehrsunfall ausgelöst.

In den Morgenstunden war ein 20-Jähriger auf der Rosenauer Straße unterwegs. Auf Höhe der Verkehrsinsel bemerkte der Fahrer eine Motte im Inneren seines Autos - und ließ sich davon "derart ablenken, dass er von der Fahrbahn abkam", berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Fahrer von Motte abgelenkt - Auto rast über Verkehrsinsel

Das Auto fuhr über die Verkehrsinsel und prallte letztlich gegen das dortige Verkehrszeichen. An dem Auto entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der Schaden am Verkehrszeichen liegt bei etwa 200 Euro.

Der 20-jährige Fahrer blieb unverletzt, die Motte ebenfalls, wie die Polizei in ihrem Bericht betont.

