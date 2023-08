Auf der B303 im Kreis Coburg hat sich am Samstagabend gegen 18.40 Uhr ein schwerer Unfall im Begegnungsverkehr ereignet. Wie die Coburger Polizei mitteilt, war eine 22-Jährige mit ihrem Auto von Schweinfurt in Fahrtrichtung Coburg unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam sie dabei auf die linke Spur.

Dort stieß sie frontal mit einem Linienbus zusammen, der ihr entgegenkam. Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de erklärte, ereignete sich der Unfall auf der Bundesstraße zwischen den Ortsteilen Neundorf und Tambach in der Gemeinde Weitramsdorf. Sowohl der Busfahrer als auch die Autofahrerin wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr geborgen werden.

Zwei schwerer Verletzte bei Unfall auf B303: Auto kracht frontal gegen Bus

Der Busfahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Thüringen gebracht. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Coburg eingeliefert. Ein Insasse aus dem Linienbus wurde zudem leicht verletzt und ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden durch den Zusammenstoß. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich in etwa auf 40.000 Euro. Die Bundesstraße musste während der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.

Vorschaubild: © NEWS5/Haag (Symboldbild)