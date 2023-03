Tödlicher Unfall im Kreis Coburg: Am Mittwochabend (1. März 2023) hat sich auf der B303 bei Tambach ein schwerer Zusammenstoß ereignet, bei dem eine Autofahrerin gegen einen Baum prallte. Sie kam noch zur Behandlung in ein Krankenhaus, verstarb dort allerdings.

Die 23-Jährige war gegen 20.50 Uhr auf der B303 von Coburg kommend in Richtung Schweinfurt unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Tambach kam sie aus bislang unklarer Ursache und alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das Auto wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und der gesamte Motor- und Getriebeblock aus dem Fahrzeug gerissen wurden, wie die Polizeiinspektion Coburg am Donnerstagmorgen berichtet.

Fahrerin nach Unfall auf B303 bei Tambach im Auto eingeklemmt

Die junge Frau wurde im Wagen eingeklemmt und musste von den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachte sie der Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wo sie jedoch später verstarb.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen und der Pkw sichergestellt. Die B303 war während des Einsatzes und der Bergung zeitweise komplett gesperrt.

