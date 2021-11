Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage hat der Stadtrat Pottenstein schweren Herzens in seiner Sitzung am Montag beschlossen, den für das Wochenende 20. und 21.November geplanten „Pottensteiner Winterzauber“ abzusagen. Das berichtet das Tourismusbüro Pottenstein in einer Pressemitteilung.

In Anbetracht der massiv steigenden Infektionszahlen der letzten Tage muss jedes unnötige Infektionsrisiko vermieden werden.