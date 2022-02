Um "gezielt im südlichen Landkreis ein Angebot für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zu schaffen", finde in der BRK-Impfstelle in der Pegnitzer Wiesweiherhalle am Freitag, dem 4. Feburar 2022, von 13 bis 17 Uhr ein Kinderimpftag statt. Es stehen 80 Dosen mit dem Impfstoff für Kinder von Biontech zur Verfügung, wie das Landratsamt Bayreuth mitteilt.

Für genau drei Wochen später, am Freitag, dem 25. Februar, sei der für die Zweitimpfungen ein weiterer Kinderimpftag mit gleicher Kapazität geplant.

An den beiden Kinderimpftagen am 4. und am 25. Februar entfalle daher der reguläre Betrieb in der Pegnitzer BRK-Impfstelle in der Wiesweiherhalle. Bereits für diese Tage vergebene Termine werden umgebucht.

Das Landratsamt bittet alle Eltern, die ihre Kinder impfen lassen möchten, diese bereits vorab im Online-Portal BayIMCO zu registrieren. Dies ist im Internet unter diesem Link zu erreichen: www.impfzentren.bayern.de

Die vorherige Registrierung erleichtere die anschließende Terminvereinbarung über die Telefonhotline, die werktags jeweils von 8 bis 13:30 Uhr unter der Nummer 0921 728700 erreichbar sei. Für das erwartete erhöhte Anrufaufkommen wird das Landratsamt Bayreuth die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen.

Am Impftag muss mindestens ein Elternteil bzw. ein Erziehungsberechtigter das Kind begleiten und die Einverständniserklärung muss von mindestens einem Elternteil bzw. für alle Erziehungsberechtigten verbindlich unterschrieben werden, heißt es.