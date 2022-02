"Im Keller liegen sie herum und verstauben: kaputte Kaffeemaschinen, das Anschlusskabel vom alten Fernseher oder die Blinkschuhe aus der Teenagerzeit - alles Elektroaltgeräte, die kostenlos bei den Abgabestellen des Landkreises Bayreuth abgegeben werden können. Die gesonderte Elektroaltgeräteabgabe stellt dabei sicher, dass seltene Erden und wertvolle Rohstoffe wiederverwertet werden können."

Mit dem Wertstoffpass gibt es nun zudem die Chance auf tolle Geldpreise und das gute Gefühl, zur fachgerechten Verwertung beigetragen zu haben, wie das Landratsamt Bayreuth in einer Mitteilung erklärt. Zu den Elektroaltgeräten zählten alle Gegenstände, die mittels Stecker oder Batterien und Akkus betrieben werden (z.B. Fernseher, Lampen, Waschmaschine, Armbanduhr, Fön, Wecker etc.). Alle diese Geräte gehörten weder in den Restmüll, noch in die Gelbe Tonne oder zum Schrotthändler.

Bei jeder Elektroaltgeräteabgabe bei der Gewerbemüllsortieranlage in Bindlach oder dem Wertstoffhof Pegnitz werde der Besuch mit einem Stempel in den Wertstoffpass vergütet. Mit zwei Stempeln im Jahr 2022 könne an der Verlosung teilgenommen werden. "Dafür einfach den Wertstoffpass vollständig ausfüllen, direkt an den Annahmestellen abgeben oder per Post an das Landratsamt Bayreuth senden und mit etwas Glück gewinnen.

Der Wertstoffpass ist bei den Gemeindeverwaltungen, im Landratsamt Bayreuth sowie direkt bei den Abgabestellen für Elektroaltgeräte erhältlich."

Mehr Informationen zum Wertstoffpass 2022 für Elektroaltgeräte erhaltet ihr unter diesem Link: https://www.landkreis-bayreuth.de/umwelt-gesundheit/abfall/abfallwirtschaft/elektroaltgeraete/wertstoffpass-elektroaltgeraete-2022/

Die Abgabestellen für Elektroaltgeräte im Landkreis Bayreuth: