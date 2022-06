Landkreis Bayreuth vor 43 Minuten

Führerschein-Umtausch

Umtauschfrist alter Führerscheine - Was zu beachten ist

Im Landkreis Bayreuth sowie in den anderen Städten und Kreisen Deutschlands werden momentan die alten Papierführerscheine gegen EU-weite Führerscheine getauscht. Dieser Umtausch erfolgt schrittweise in Jahrgängen. Was dafür zu beachten ist.