Wegen der anstehenden Weihnachtsfeiertage und Neujahr sind folgende Änderungen der Öffnungszeiten zu beachten, schreibt das Landratsamt Bayreuth:

Die Müllumladestation in Bayreuth ist am Freitag, 24.12.2021, am Freitag, 31.12.2021, und am Samstag, 08.01.2022 jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Hier wird brennbarer Sperrmüll bei sortenreiner Anlieferung kostenlos angenommen, wie das Landratsamt Bayreuth mitteilt. Gegen Gebühr können brennbare Abfälle wie z.B. Dachpappe, Reifen, Restmüll sowie brennbare Bau- und Renovierungsabfälle abgegeben werden.

Der Wertstoffhof in Pegnitz ist am Samstag, 18.12.2021, und am Samstag, 08.01.2022, von 8 bis 12 Uhr jeweils geöffnet sowie am Donnerstag, 23.12.2021, und am Donnerstag, 30.12.2021, jeweils von 14 bis 20 Uhr. Geschlossen bleibt der Wertstoffhof am Freitag, 24.12.2021, am Samstag, 25.12.2021, am Freitag, 31.12.2021 und am Donnerstag, 06.01.2022.

Hier werden Altkleider, Altfett, Altmetall, Druckerpatronen, Elektroaltgeräte, PU-Schaumdosen, CDs und DVDs, Naturkorken, Gartenabfall, Altpapier und Altglas kostenlos angenommen. Gegen Gebühr kann auch Altholz der Kategorie I bis III, Bauschutt, Flachglas, Reifen und Rigipsplatten abgegeben werden.