Der Brand einer Scheune in Muckenreuth (Kreis Bayreuth) beschäftigte am Samstagabend (15. Januar 2022) rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Ein darin abgestellter Radlader hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen, welches auf das Gebäude übergriff. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Radlader fängt Feuer: Großeinsatz der Feuerwehr vor Ort

Am Abend ging bei der Integrierten Leistelle für Feuerwehr und Rettungsdienst der Notruf wegen der brennenden Scheune ein. Als wenige Minuten später die ersten Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, stellten sie fest, dass in dem betroffenen Bauwerk ein Radlader abgestellt war, der in Brand geraten war.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern und in weniger als einer halben Stunde das Feuer löschen.

Verletzten gab es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich unterdessen nach erster Schätzung auf eine mittlere fünfstellige Summe.

