Ab 17. Mai 2021 sind Besuche im Klinikum und in der Klinik Hohe Warte in Bayreuth täglich zwischen 11 und 17 Uhr möglich. Es gilt die 1-1-1 Regelung: Patientinnen und Patienten können pro Tag einen Besuch für eine Stunde empfangen. Besuche müssen um 17 Uhr beendet sein. Das teilt das Klinikum Bayreuth mit. Zwei weitere Voraussetzungen müssen zudem erfüllt sein.

Besucherinnen und Besucher brauchen einen negativen Covid-Test (kein Selbsttest), der nicht älter als 48 Stunden ist. Dieser Test könne nicht vor Ort in den Betriebsstätten durchgeführt werden. Einen Link zu den Schnelltestmöglichkeiten in Stadt und Landkreis Bayreuth finden Sie auf der Homepage der Klinikum Bayreuth GmbH. Besucherinnen und Besucher müssten außerdem vorab über das Internet oder telefonisch einen Termin vereinbaren, heißt es.

Besucher im Klinikum Bayreuth wieder zugelassen: Das sind die Corona-Regeln

Der Online-Terminkalender ist ebenfalls über den Link https://klinikumbayreuth.de/aufenthalt/besucheraufkommen verfügbar. Besucherinnen und Besucher, die dieses Angebot nicht nutzen können oder wollen, stehe ab Montag, dem 17. Mai, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 11 Uhr eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 0921 75-3609 zur Verfügung. Um auch in Zukunft die Sicherheit der Patientinnen und Patienten, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie der Besucherinnen und Besucher "nicht unangemessen zu gefährden", gelten Besucherkontingente. Im Klinikum dürfen sich maximal 60, in der Klinik Hohe Warte maximal 30 Besucherinnen oder Besucher gleichzeitig aufhalten, heißt es.

Auch die Kapazitäten für die einzelnen Stationen seien begrenzt. Es sei also möglich, dass Besucherinnen und Besucher nicht zu einem Wunschtermin eingelassen werden können und auf eine andere Stunde oder einen anderen Tag ausweichen müssen. Alle bisherigen Sonder- und Ausnahmeregelungen, die sich auf die Kinderklinik, den Kreißsaal, Intensivstationen, die Palliativstation, auf Begleitung Sterbender oder auf Ausnahmegenehmigung durch einen Oberarzt/Chefarzt beziehen, blieben bestehen. Sonderregelungen für geimpfte Besucherinnen und Besucher gebe es nicht.

Der Impfpass reiche nicht. Patientinnen und Patienten, die Termine für eine ambulante oder stationäre Behandlung haben, hätten weiterhin Zugang zu den Betriebsstätten. Besucher könnten die notwendigen Daten bereits vorab in einen Dokumentationsbogen (TriageBogen) eintragen. Dies verkürze die Wartezeit an den Haupteingängen, an denen sich Besucherinnen und Besucher weiterhin melden. Alle nötigen Unterlagen finden Sie auf der Internetseite https://klinikumbayreuth.de/aufenthalt/besucheraufkommen. Wer das Klinikum oder die Klinik Hohe Warte betreten möchte, brauche zwingend eine FFP-2-Maske.