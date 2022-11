An der A9 zwischen den Anschlussstellen Marktschorgast und Bad Berneck/Himmelkron in Fahrtrichtung Nürnberg wurden dieses Jahr umfassende Arbeiten an den Fugen der Fahrbahn durchgeführt. Dies gab die Außenstelle Bayreuth der Niederlassung Nordbayern in einer Pressemitteilung bekannt.

Für die endgültige Fertigstellung dieser Fugenarbeiten kommt es daher zu einer Sperrung der Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron in Fahrtrichtung Nürnberg.

Wegen Bauarbeiten: Anschlussstelle auf A9 gesperrt

Die Sperrung findet in der Nacht vom 02. November 2022 auf den 03. November 2022 statt: Von 18 Uhr abends bis 5 Uhr morgens ist die Anschlussstelle nicht befahrbar, da in diesem Zeitraum die Fugen im Ein- und Ausfahrtsbereich erneuert werden.

Die Sperrung betrifft nur die Fahrtrichtung Nürnberg. In Richtung Berlin ist das Ein- und Ausfahren jederzeit möglich.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die benachbarten Anschlussstellen auszuweichen. Umleitungsempfehlungen sind vor Ort ausgeschildert.

Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.