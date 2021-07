Totes Baby in Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) im Müll gefunden

Haftbefehl gegen 19-jährige Mutter erlassen

Junge Frau aus dem Landkreis Bamberg in Untersuchungshaft

Polizei und Staatsanwaltschaft sehen "Tatverdacht eines Tötungsdeliktes"

sehen Bürgermeisterin Simone Kirschner spricht über die Trauer im Ort

Mögliches Tötungsdelikt: Der Leichnam eines Säuglings wurde am Montagmittag (19. Juli 2021) vor einem Wohnhaus in Heinersreuth gefunden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth die Ermittlungen übernommen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Gegen 12.30 Uhr fand eine Zeugin vor dem Mehrfamilienhaus den Leichnam eines Neugeborenen in einem Abfallbehältnis und wählte den Notruf.

Update vom 20.07.2021, 16.37 Uhr: Baby wurde vermutlich lebend geboren - Haftbefehl gegen 19-jährige Mutter

Rund 24 Stunden nach dem Fund einer Babyleiche im oberfränkischen Heinersreuth erging am Dienstagnachmittag (20. Juli) durch den Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die 19-jährige Mutter. Dies geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth hervor.

Demnach entdeckte am Montagmittag (19. Juli 2021) eine Zeugin gegen 12.30 Uhr den Leichnam des Säuglings in einem Abfallbehältnis vor einem Mehrfamilienhaus in Heinersreuth. Die Kriminalpolizei nahm daraufhin zusammen mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth die Ermittlungen auf. Noch am Montagabend konnten Polizeibeamte die 19-jährige Mutter des Säuglings im Landkreis Bamberg vorläufig festnehmen.

"Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen sowie des vorläufigen Ergebnisses der rechtsmedizinischen Untersuchung besteht der Tatverdacht eines Tötungsdeliktes", teilen Präsidium und Staatsanwaltschaft mit.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die Mutter das Kind am vergangenen Wochenende lebend zur Welt gebracht hatte. Das abschließende Ergebnis der Untersuchung steht bislang noch aus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erfolgte am Dienstagnachmittag die Vorführung der jungen Frau vor dem Ermittlungsrichter, der wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags Untersuchungshaftbefehl gegen die 19-Jährige erließ. Inzwischen befindet sich die Beschuldigte aus dem Landkreis Bamberg in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth dauern weiter an.

Update vom 20.07.2021, 13.09 Uhr: Oberstaatsanwalt bestätigt Festnahme einer Tatverdächtigen

Mittlerweile wurde eine Tatverdächtige festgenommen, bestätigt der Leitende Oberstaatsanwalt gegenüber inFranken.de am Dienstag (20. Juli 2021). Bisher ist nur bekannt, dass es sich um eine Frau handelt. Sie wird dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Für den späteren Dienstagnachmittag kündigt der Leitende Oberstaatsanwalt eine Pressemitteilung an. In der gemeinsamen Erklärung der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth und Staatsanwaltschaft Bayreuth werden möglicherweise neue Details zum Fall verkündet.

Update vom 20.07.2021, 12.41 Uhr: Menschen trauern in Heinersreuth um totes Baby aus Abfall

Nach dem Fund des toten Babys in Heinersreuth herrscht in der Gemeinde im Landkreis Bayreuth Betroffenheit und Trauer. "Die Nachbarn sind schockiert", berichtet Bürgermeisterin Simone Kirschner am Dienstag (20. Juli 2021) inFranken.de.

Kirschner hat am Vormittag den Fundort des Säuglings besucht, um dort eine Kerze anzuzünden. In der Nähe des Wohnhauses, in dessen Abfallbehältnis der Leichnam am Montag gefunden worden war, finden sich laut Schilderung der Bürgermeisterin bereits mehrere andere Kerzen sowie Blumen und kleine Teddybären - als Zeichen "stiller Anteilnahme".

Das Mehrfamilienhaus, vor dem die Babyleiche entdeckt wurde, beschreibt Kirschner als ein Gebäude, in dem die Bewohner "leider ziemlich anonym und unbemerkt" vor sich hin lebten. Um einen sozialen Brennpunkt handele es sich aber keineswegs. "Es gibt hier eine recht hohe Fluktuation der Anwohner", schildert die Bürgermeisterin die Wohnverhältnisse vor Ort. Ein derart schmerzvolles Ereignis wie der Fund eines Leichnams eines Neugeborenen habe es indes im ganzen Ort noch nie gegeben. "Mit so etwas hat hier natürlich niemand gerechnet."

Wie es zu der Tragödie kommen konnte, kann Kirschner nicht nachvollziehen. "Ich denke mir, wie verzweifelt muss eine Frau sein, damit sie so was macht." Ob die Kindsmutter ihr Baby selbst in den Abfall gegeben hat, ist allerdings von behördlicher Seite bislang nicht bestätigt.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken teilte am Dienstagmorgen auf Nachfrage von inFranken.de lediglich mit, dass es sich bei der vorläufig festgenommen Person um eine Frau handelt. Weitere Informationen sollen folgen, wenn die Untersuchungen fortgeschritten sind.

Update vom 20.07.2021, 9 Uhr: Toter Säugling in Müll gefunden

Nach dem Fund eines toten Säuglings in einem Abfallbehältnis vor einem Wohnhaus ist eine Person vorläufig festgenommen worden. Für weitere Ermittlungen seien nun die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung entscheidend, so die Polizei am Dienstag (20.07.2021). Angaben zur festgenommenen Person machte die Polizei nicht.

Eine Zeugin hatte den Leichnam eines Neugeborenen nach Angaben der Polizei am Montag im oberfränkischen Heinersreuth entdeckt. Kriminalpolizisten sicherten am Einsatzort Spuren. Zu weiteren Details machte die Polizei auch am Dienstag zunächst keine Angaben.

Vorschaubild: © NEWS5 / Kettel (NEWS5)