In Heinersreuth im Landkreis Bayreuth kam es am vergangenen Mittwoch (10. November 2021) in den Abendstunden zu einem Brand im Gemeindeteil Altenplos. Die Feuerwehr und Brandfahnder der Kriminalpolizei waren vor Ort.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, war eine Doppelgarage in Brand geraten. Zeugen bemerkten den Brandgeruch etwa gegen 16 Uhr und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Diese konnte anschließend mit einer Mannschaft von 110 Einsatzkräften ein Übergreifen der Flammen auf anliegende Gebäude verhindern. Die Garage sowie der Anbau brannten allerdings völlig aus.

Erste Hinweise deuten auf Brandstiftung hin

Nach einer ersten Schätzung entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Der Bewohner selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet, da erste Hinweise auf ein präzise gelegtes Feuer hindeuten.