Am Donnerstagnachmittag haben Unbekannte die hintere Seitenscheibe eines am Bayreuther Friedhof im Sandnerweg geparkten Autos eingeschlagen. Anschließend entwendeten sie die darin liegende Handtasche. Die Kriminalpolizei in Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Nur für 10 Minuten hatte eine 62-Jährige ihren Wagen am Parkplatz des Friedhofs im Stadtteil Sankt Johannis abgestellt. Als sie gegen 15.45 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, war dessen Scheibe bereits eingeschlagen und die Handtasche weg. Darin befanden sich ein Handy und eine Geldbörse mit Bargeld und einer EC-Karte. Mit dieser versuchten die Täter wenig später bei einer Bank in Himmelkron Geld abzuheben, was aber zum Glück nicht gelang.

Auto aufgebrochen - Frau parkte nur kurz am Friedhof

Die Tat steht möglicherweise im Zusammenhang mit zwei weiteren Fällen am Donnerstagnachmittag. Im Bereich Neudrossenfeld wurde zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr die hintere Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Dieses stand am Parkplatz an der Ortsverbindungsstraße kurz nach Fohlenhof in Fahrtrichtung Lindau. Dabei wurde ein Geldbeutel entwendet. Außerdem schlugen gegen 17.15 Uhr Unbekannte das Fenster der Beifahrertüre eines in der Friedhofstraße in Mainleus geparkten Fahrzeugs ein. Die Diebe wurden jedoch von der Alarmanlage gestört und flohen ohne Beute.

Insgesamt entstand bei den Taten ein Sachschaden von knapp 1000 Euro, den Wert der gestohlenen Gegenstände beziffert die Polizei auf 500 Euro. Die Kripo Bayreuth sucht nun Zeugen der Taten.

Vorschaubild: © Ruediger Kottmann/www.polizei-beratung.de | fietzfotos/pixabay.com