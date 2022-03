Der Weg zu seinem Ausbildungsplatz, zur Stenglein Landmaschinen GmbH in Breitenlesau, war für Markus Schwarzmann von Anfang an kurz. Nicht nur weil er nur ein paar Kilometer entfernt von dem Handwerksbetrieb aufgewachsen ist. Schwarzmann stammt zudem aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem er seinen Vater auch heute noch unterstützt. Also hat der heute 21-Jährige sein Hobby und seine Neigungen zum Beruf gemacht und wurde Landmaschinenmechatroniker. Wie die Handwerkskammer für Oberfranken berichtet, schloss er die Gesellenprüfung als bester oberfränkischer Geselle ab und wurde auch bayerischer Landessieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW).

„Bei der Berufswahl habe ich mich einfach an dem orientiert, wofür ich Talent habe und was mir Spaß macht“, erklärt Markus Schwarzmann seine Entscheidung. „Schon als Kind bin ich gerne auf dem Bulldog mitgefahren und habe an den verschiedenen Gerätschaften rumgeschraubt. So hatte ich auch zu meinem heutigen Chef schon frühzeitig Kontakt“, erinnert sich der Nachwuchshandwerker. Aus dem regelmäßigen Kontakt ist dann ein Ausbildungsverhältnis geworden. „Grundsätzlich bin ich eher der Praktiker, deshalb wollte ich auch nach der Schule etwas Handwerkliches machen“, beschreibt der 21-Jährige seinen Werdegang.

In seinem Ausbildungsbetrieb hat er nun die Vielfalt an technischen Geräten und wechselnden Herausforderungen gefunden, die ihm sichtlich Spaß machen. Dort lernt er alles rund um Landmaschinen, über Motoren, Hydraulik und Elektrik. „Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man durch seine Arbeit einen Motor wieder zum Laufen gebracht hat“, beschreibt Schwarzmann seine Motivation. Dabei liebt er insbesondere die Herausforderung, wenn sein Knowhow schnell und spontan gefordert ist. Zum Beispiel, wenn mitten in der Erntezeit auf einem Feld eine wichtige Landmaschine ausfällt. Dann ist der Nachwuchshandwerker voll in seinem Element. „Wenn ich hier Hilfe leisten kann und es schaffe, dass alles schnell wieder funktioniert, dann macht mich das glücklich. Das gibt mir eine ganz besondere Bestätigung für meine Arbeit“, sagt der Landessieger mit Begeisterung.

Seinen Einsatz und sein Engagement weiß auch Norbert Stenglein, Geschäftsführer der Stenglein GmbH, zu schätzen. „Auf Markus kann man sich voll verlassen. Er war von Anfang an mit Feuereifer dabei und hat sein Handwerk schnell gelernt.“ Das Kompliment gibt Markus Schwarzmann gerne an seinen Ausbilder zurück. „Ich fühle mich in dem Betrieb sehr wohl, weil man im Team unkompliziert miteinander umgeht und ich jederzeit die nötige Unterstützung bekomme – auch von meinem Chef.“ Deshalb hat er auch erst einmal vor, in seinem Ausbildungsbetrieb zu bleiben und sich Schritt für Schritt zu spezialisieren. „Hier kann ich mich gut weiterentwickeln“, ist Markus Schwarzmann überzeugt.

Bayerns bester Landmaschinenmechatroniker HWK-Hauptgeschäftsführer Reinhard Bauer und HWK-Präsident Markus Graßmann überreichten Urkunden an Landessieger Markus Schwarzmann und den erfolgreichen Ausbildungsbetrieb, die Stenglein GmbH aus Breitenlesau. Mit im Bild Geschäftsführer Norbert Stenglein mit Ehefrau Christine und Sohn Matthias (von rechts). HWK für Oberfranken / Frank Wunderatsch

Engagierte Handwerker werden dringend gebraucht

„Handwerker wie Sie werden dringend gebraucht, weil sie gut ausgebildet sind und sich für ihren Betrieb einsetzen,“ sagt Matthias Graßmann, Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, der Markus Schwarzmann zusammen mit HWK-Hauptgeschäftsführer Reinhard Bauer zu seinen ausgezeichneten Prüfungsergebnissen mit einer Urkunde und einem Geschenk gratulierte. Ein besonderes Lob galt aber auch der Stenglein GmbH für die hervorragende Ausbildungsleistung. „Wir wollen uns insbesondere auch bei den Betrieben bedanken, die immer wieder bereit sind, junge Menschen an das Handwerk heranzuführen. Somit haben auch Sie einen großen Anteil an den erzielten Ergebnissen“, sagte HWK-Geschäftsführer Reinhard Bauer.