Spektakuläre Rettung in der Fränkischen Schweiz: Mann bei Fels-Sicherungsarbeiten eingeklemmt

Am Montagnachmittag (03. April 2023) ist es zu einem schweren Unfall bei Felssicherungsarbeiten im Gemeindegebiet Waischenfeld im Kreis Bayreuth in der Fränkischen Schweiz gekommen. Wie der BRK Kreisverband Bayreuth und die Kreisbrandinspektion Bayreuth am Dienstag (04. April 2023) in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, wurde ein Arbeiter zwischen einem Felsen und einem Baum eingeklemmt und schwerst verletzt.

Nachdem der Notruf bei der Integrierten Leitstelle Bayreuth/Kulmbach eingegangen war, alarmierte diese den Rettungsdienst und die Feuerwehr. Zudem musste die Pottensteiner Bergwacht hinzugerufen werden, da der Verletzte über einen steilen Hang rund 50 Meter nach oben transportiert werden musste. Ein Rettungshubschrauber flog den Notarzt aus Bayreuth zur Unfallstelle.

Rettungsaktion: Felsen muss mit Hebekissen und "man-power" angehoben werden

Rettungssanitäter übernahmen vor Ort die Erstversorgung des eingeklemmten Arbeiters. Die Feuerwehr konnte den Mann anschließend befreien, indem der Felsen mithilfe von speziellen Hebekissen und "man-power" angehoben wurde. Anschließend wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren sperrten unterdessen die Unfallstelle großräumig ab. Ein Einsatzteam der Psychosozialen Notfallversorgung kümmerte sich um die Arbeitskollegen des verletzten Mannes. Einsatzende war nach etwa zweieinhalb Stunden und gegen 18.30 Uhr.