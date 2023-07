Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberfranken gestorben. Der 57-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstag (04. Juli 2023) nahe Pegnitz unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch (05. Juli 2023) mitteilte. Aus bisher unbekanntem Grund sei er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Er fuhr den Polizeiangaben zufolge in den Straßengraben, prallte dort gegen einen Entwässerungsdurchlauf und stürzte. Der Mann sei am Unfallort gestorben. Fremdbeteiligung könne zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Die Ursache und der genaue Hergang des Unfalls müssen noch geprüft werden.

Biker kommt von Fahrbahn ab und stirbt - Polizei schließt Fremdbeteiligung aus

Nur wenige Stunden zuvor starb ein 25-Jähriger auf der A9 bei Pegnitz, nachdem er die Autobahn betreten hatte und von einem Auto erfasst wurde.

Vorschaubild: © Кирилл Арзамазов /pixabay.com/Symbolbild