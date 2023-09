Als die Integrierte Leitstelle am gestrigen Donnerstag (31.08.2023) mittags um 13:09 Uhr Alarm mit den Schlagworten „Sägewerk/Schreinerei“ zu einem unklaren Brand nach Troschenreuth bei Pegnitz auslöste, mussten viele Einsatzkräfte an den Brand vom letzten Samstag in Losau denken, wie der BRK-Kreisverband Bayreuth in einem Pressebericht erklärt.

Glücklicherweise war es aber nur ein kleineres Feuer in einer Absauganlage, heißt es in der Meldung weiter.

Trotzdem wurden auf Seiten des Rettungsdienstes der Einsatzleiter Rettungsdienst, der von den Maltesern gestellt wurde, der Einsatzleitwagen des BRK Kreisverbandes Bayreuth, der Bayreuther Notarzt und ein Rettungswagen des BRK aus Auerbach alarmiert.

Aufgrund der Einsatzdauer löste ein RTW der Bereitschaft Pegnitz den Auerbacher RTW ab. Weitere Kräfte der Bereitschaft Pegnitz des Bayreuther BRK wurden alarmiert, um Verpflegung für rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr bereit zu stellen.

Zu Verletzten sei es bis Bekanntgabe (Do, 31.8.2023, 17:00 Uhr) noch nicht gekommen.