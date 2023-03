Nach brutalem Raubüberfall in Bayreuth: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Bereits am 19. Januar 2023 sollen zwei Männer in Bayreuth einen 17-Jährigen geschlagen und ihm den Geldbeutel und das Handy weggenommen haben. Dies teilt die Polizei am Mittwoch mit und bittet um Zeugenhinweise. Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die Ermittlungen und sucht nun insbesondere einen Autofahrer, der als Zeuge der Auseinandersetzung infrage kommt.

Am Donnerstag, 19. Januar 2023, entwickelte sich nach einer gemeinsamen Busfahrt ein Gespräch zwischen einem 17-Jährigen und zwei Männern im Alter von 26 und 27 Jahren. Gegen 21.20 Uhr sollen die beiden Älteren den Jüngeren dann festgehalten und geschlagen haben, bevor sie ihm die Geldbörse und das Handy wegnahmen und flüchteten. Anschließend warfen sie das Handy und den Geldbeutel auf die Straße. Der 17-Jährige erlitt Prellungen sowie einen Unterarm- und Kieferbruch.

Polizei sucht Autofahrer

Die Auseinandersetzung fand in der Erlanger Straße in Bayreuth, auf Höhe des Friedhofs, statt. Zeuge des Vorfalls soll ein männlicher Autofahrer sein. Der 17-Jährige soll bei der Rangelei gegen das dort stehende Auto des Mannes geprallt sein, woraufhin der Fahrer nach einem möglichen Schaden geschaut und anschließend weggefahren sein soll.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet den besagten Autofahrer, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

Vorschaubild: © ToNic-Pics/pixabay.com