Am Montagmittag musste eine größere Anzahl von Polizeikräften in den Mehlmeiseler Ortsteil Richardsfeld ausrücken. Ein 20-jähriger Mann stellte nach Angaben der Polizei Oberfranken eine Gefahr für sich selbst dar. Er befindet sich mittlerweile in psychiatrischer Behandlung.

Eine Zeugin hatte die Polizei angerufen und erzählt, dass sich der junge Mann in einer Wohnung selbst verletzt habe. Daraufhin schickte die Polizei mehrere Streifen zur Adresse des Mannes. Dieser hatte sich bereits in seiner Wohnung eingeschlossen. Die Polizei bemerkte außerdem, dass Rauch aus dem Haus drang.

Frau alarmiert Polizei wegen Selbstverletzung - vor Ort wird ein Brand entdeckt

Anschließend öffnete die Polizei die Tür und stellte fest, dass der Mann einen Brand gelegt hatte. Er wurde auf weitere Verletzungen untersucht, als die Sanitäter feststellten, dass der Mann komplett unverletzt war.

In der Zwischenzeit löschten Kräfte der Feuerwehr den Brand. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik. Die Schadenshöhe am Haus steht aktuell noch nicht fest.

Vorschaubild: © unsplash.com/Jonas Augustin