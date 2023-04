Weidenberg vor 11 Minuten

Feuer

Hoher Schaden bei Feuer in Weidenberg - Einsatzkräfte retten Pferde

Rund 150.000 Euro Schaden hat ein Feuer in einer Maschinenhalle in Weidenberg am Wochenende verursacht. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und Polizei konnte zwei Pferde vor den Flammen retten.