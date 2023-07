Bayreuth vor 50 Minuten

Sexueller Übergriff

Radlerin (30) von Mann begrapscht - Couragierte Fahrradfahrer ermöglichen Festnahme

Ein Fahrradfahrer ging in Bayreuth eine Radlerin sexuell an. Sie hatte Glück, dass ihr zwei Männer zur Hilfe sprangen. Der mutmaßlicher Täter konnte so schnell verhaftet werden.