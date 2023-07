Ein verletzter Passant und ein Messer als Wurfgeschoss haben einen Polizeieinsatz in Bayreuth ausgelöst: Am Dienstag (25. Juli 2023) gegen 8 Uhr spazierte ein 73-jähriger Mann mit seinem Hund auf dem Gehweg. Auf der anderen Straßenseite kam ihm ein 51-jähriger Mann entgegen, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt meldet.

So habe er sich vom Blick des Rentners provoziert gefühlt und warf sein eingeklapptes Taschenmesser auf ihn. Der Passant wurde im Gesicht getroffen und erlitt eine Platzwunde unter der Lippe. Begünstigt durch die Einnahme von Blutverdünnungsmitteln blutete die Verletzung des angegriffenen Rentners so stark, sodass er vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bayreuth gebracht wurde. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde der Täter ins Bezirkskrankenhaus Bayreuth eingeliefert.

