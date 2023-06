Ein 44-Jähriger hat sich in seinem Dodge ein illegales Straßenrennen mit einem 41-jährigen Skoda Fahrer aus Bayreuth geliefert. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, trafen die beiden Raser am Samstag (27. Mai 2023) gegen Mitternacht in der Albrecht-Dürer-Straße aufeinander.

Von dort aus fuhren mit sehr hoher Geschwindigkeit stadtauswärts weiter, wobei der Fahrer des Dodge die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei seinen Wagen, mehrere geparkte Autos und sogar ein Gebäude. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Illegales Straßenrennen verursacht Schäden im Wert von mindestens 100.000 Euro

Der Unfallfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Die beiden Fahrer müssen sich nun wegen ihres illegalen Rennens strafrechtlich verantworten. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten die Fahrzeuge und Führerscheine der Männer.

Vorschaubild: © Maksim Toome/colourbox.de/Symbolbild