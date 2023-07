Für gleich mehrere Unfallstellen haben in Bayreuth zwei betrunkene Männer gesorgt.

Zunächst wurde der Polizei am frühen Donnerstagmorgen (13. Juli 2023) ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der A9 im Bereich der Anschlussstelle Bayreuth-Süd und Äußere Nürnberger Straße gemeldet, welches aber vor Ort nicht angetroffen werden konnte. Nur kurze Zeit später wurde die Polizei dann über ein Auto informiert, dass auf der A9 in Höhe des Bindlacher Bergs quer stehend zwei Fahrstreifen blockierte.

2,5 Promille bei Alkoholtest - Autofahrt endet für Betrunkene auf der A9

Nach eigenen Angaben stellte die dort eingesetzte Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth stellte zwei männliche Insassen fest, welche bei Atemalkoholtests jeweils einen Wert über 2,5 Promille zeigten. Dazu war das Auto an der Front stark beschädigt. So fehlte unter anderem die komplette Frontstoßstange inklusive des Kennzeichens. Die Kenntnis, wo es zu einem Unfall gekommen war, fehlte bis dato jedoch, teilte die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth mit

Erst durch Hinweise aus der Bevölkerung und eigenen Ermittlungen konnten gleich mehrere Unfallstellen festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 44-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Oberallgäu die A9 in Fahrtrichtung Süden. In der Baustelle am Bindlacher Berg kollidierte er mit einer rot-weißen Warnbarke und verlor dort sein vorderes Kennzeichen. Auf der B22 zwischen Bayreuth und Neunkirchen am Main kam er von der Fahrbahn ab und hinterließ diverse Abriebspuren sowie seine Stoßstange auf dem parallel verlaufenden Radweg. In einem Waldgebiet wurde durch eine Streife der Verkehrspolizei zudem ein Scheinwerfer des Autos sichergestellt. Von Neunkirchen am Main aus fuhren die beiden Männer dann wieder auf die A9 in Fahrtrichtung Norden, wo sie auf Höhe des Bindlacher Berges aufgrund Spritmangels ihre Fahrt beenden mussten.

Der Führerschein des Fahrers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth, noch vor Ort sichergestellt. Er musste zudem eine Blutentnahme zur Feststellung des Alkoholwertes über sich ergehen lassen. Er wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und diverser Verkehrsverstöße nach der Straßenverkehrsordnung verantworten müssen.

