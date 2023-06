Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagnachmittag (27. Juni 2023) in eine Kontrolle der Bereitschaftspolizei geraten. Der 37-Jährige war gegen 17 Uhr auf der A9 in Richtung München unterwegs.

Den Beamten fiel die "ruckhafte und schlangenlinienförmige Fahrweise" des Mannes auf, heißt es vonseiten der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth. Deswegen stoppten sie ihn schließlich an der Ausfahrt Bayreuth-Süd.

Mit drei Promille am Steuer: Polizei stellt Strafanzeige

Bei einem durchgeführten Alkoholtest stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war: Der Test ergab einen Wert von umgerechnet drei Promille. Die Polizei unterband daher die Weiterfahrt des 37-Jährigen und ordnete eine Blutentnahme an. Zudem erwartet den Fahrer nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Auch am Mittwochmorgen (28. Juni) war der Fahrer noch immer nicht ausgenüchtert. Ein weiterer Alkoholtest war so hoch, "dass eine Weiterfahrt nicht gestattet werden konnte".

