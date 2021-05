Die Kreiswasserwacht des BRK Kreisverbandes Bayreuth nimmt eine Schnellteststation am Fichtelsee in Betrieb. Zunächst wird die Teststation am kommenden Sonntag (23.05.2021) von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Pfingstmontag, 24.05.2021, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Für die kommenden Wochen ist zudem eine regelmäßige Öffnung der Schnellteststation, immer samstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und sonntags von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr geplant. Das teilt das BRK Bayreuth mit.

Der Standort der Schnellteststation am Fichtelsee befindet sich an der neuen Wasserrettungsstation am Fichtelsee (in Nähe des Hotels am Fichtelsee). Die Dienste der Schnellteststation stehen allen Besucherinnen und Besuchern des Fichtelsees kostenfrei, zur Verfügung. Die Schnellteststation am Fichtelsee wird von ehrenamtlichen Mitgliedern der Wasseracht Ortsgruppen des BRK Kreisverbandes Bayreuth betrieben.

Für den Besuch der Schnellteststation am Fichelsee sei keine vorhergehende Anmeldung erforderlich. Für die Durchführung des Tests sei die Vorlage des Personalausweises notwendig. Zudem sind die Probanden aufgefordert, ihren eigenen Kugelschreiber zum Ausfüllen notwendiger Formulare (Kontaktadressen) mitzubringen, um "den Aufwand der Desinfektion so gering wie möglich zu halten". Im gesamten SchnellTestzentrum gelte eine FFP2-Masken-Tragepflicht, sowie Abstandsregeln.