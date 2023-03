Bayreuth: Stadtbusverkehr wird erneut bestreikt - welche Fahrplanänderungen folgen

Wie die Stadtwerke Bayreuth berichten, haben sie am heutigen Freitag (24. März) seitens ver.di die Information erhalten, dass im Zuge der Tarifverhandlungen am Montag (27. März) und eines damit verbundenen großangelegten Warnstreiks erneut der Bayreuther Stadtbusverkehr bestreikt wird. Dieses Mal nicht vom Streik betroffen sind die Verwaltung der Stadtwerke, die Lohengrin Therme, das Kundencenter Energie & Wasser und der Bereich der Energie- und Wasserversorgung.

Beim Stadtbusverkehr (Linien 301 bis 326) können die Stadtwerke einen reduzierten Fahrplan anbieten, da die externen Partnerunternehmen nicht streiken. Welche Fahrten stattfinden und welche ausfallen, erfahren die Fahrgäste auf der Webseite der Stadtwerke unter stadtwerke-bayreuth.de/fahrplanänderung.

„Wir bitten um Verständnis, dass es bei den stattfindenden Fahrten zu deutlichen Verspätungen kommen kann“, sagt Jan Koch, Sprecher der Stadtwerke Bayreuth. Ab Dienstag (28. März), 0 Uhr, wird der Streik beendet sein und die Stadtwerke können dann wieder den regulären Fahrplan anbieten.

„Wir bedauern die Entscheidung der Gewerkschaft, da unsere Fahrgäste in den vergangenen Wochen leidgeplagt sind“, sagt Koch. Die Stadtwerke Bayreuth hoffen laut Koch nach wie vor, dass die Tarifparteien bei der dritten Runde der Verhandlungen am 27. März zu einem Ergebnis kommen, damit weitere Streiks verhindert werden können.

Über die Stadtwerke Bayreuth

Die Stadtwerke Bayreuth liefern 100 Prozent Ökostrom und Ökogas – automatisch, ohne Aufpreis und TÜV-zertifiziert. Darüber hinaus sind die Stadtwerke in den Bereichen Fernwärme, Energie-Contracting und Telekommunikation tätig. Außerdem beliefern die Stadtwerke ihre Kunden in und um Bayreuth jedes Jahr mit rund fünf Milliarden Litern Trinkwasser und befördern alljährlich mehrere Millionen Fahrgäste durch den Busverkehr im Stadtgebiet. Zudem betreibt das Unternehmen mehrere Parkeinrichtungen in Bayreuth. Die Lohengrin Therme, das Stadtbad, das Kreuzsteinbad und das Freiluftbad Bürgerreuth gehören ebenfalls zum Portfolio. Die Stadtwerke Bayreuth beschäftigen rund 400 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 134 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter stadtwerke-bayreuth.de.