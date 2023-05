Bayreuth: Sperrmüll in Tiroler Straße sorgt für Unmut - Stadtbauhof mit Erklärung und Hinweis

Wie die Stadt Bayreuth berichtet, sorgt in der Tiroler Straße seit einigen Tagen eine unschöne Ansammlung von Sperrmüll für Ärger. Anwohner haben sich bereits an die Stadtverwaltung gewandt und um Abhilfe gebeten.

Wie der Stadtbauhof mitteilt, handelt es sich um Sperrmüll, der bereits jetzt – vier Wochen vor dem vereinbarten Abholtermin – an den Straßenrand gestellt wurde. Der Stadtbauhof hat sich inzwischen mit der Hausverwaltung in Verbindung gesetzt. Dort wurde zugesichert, dass der Sperrmüllhaufen zeitnah durch den Hausmeister entsorgt wird. Der Stadtbauhof bittet in diesem Zusammenhang dringend darum, Sperrmüll erst zum im Vorfeld vereinbarten Abholtermin beziehungsweise am Abend vorher bereitzustellen.

Bei der Anmeldung des Sperrguts sind alle zu entsorgenden Gegenstände mitzuteilen. Das angemeldete Sperrgut ist getrennt nach brennbaren Sperrgut und Eisenschrott beziehungsweise Elektroaltgeräten am Abholtermin bis 6.30 Uhr zur Abholung am Gehsteig oder an der Grundstücksgrenze bereitzustellen, frühestens jedoch am Vorabend des Abholtages. Wenn der Abholtermin nicht eingehalten werden kann oder wenn unvorhergesehen weiteres Sperrgut hinzukommt, wird darum gebeten die Sperrgutabfuhr des Stadtbauhofs unter der Telefonnummer 0921 25-1842 zu informieren.

Achtung: Nicht jeder Müll wird von der Sperrmüllabfuhr mitgenommen! Ausgeschlossen sind beispielsweise Restmüll, Bauschutt, Steine, Badewannen, Waschbecken, Toilettenbecken, Türen, Fenster, Dielenbretter, Abfälle aus Renovierungen, Zäune, Heizkörper, Strauch- und Baumschnitt, Gartenabfälle, Kfz-Teile, Autoreifen, mit Abfall befüllte Säcke und Kartons, Problemmüll (z. B. Haushaltschemikalien), flüssige Stoffe, Marmor- und Glasplatten sowie sperrige Gegenstände, die größer als 2 m x 1 m sind.

Ergänzend zur regulären Sperrgutabfuhr gibt es in Bayreuth auch die Möglichkeit, sein Sperrgut selbst kostenlos zur Müllumladestation Bayreuth, Weiherstraße 39, zu bringen. Sie ist von Montag bis Freitag von 8 bis 11.45 Uhr und 12.30 bis 15.45 Uhr geöffnet. An Samstagen nach Wochenfeiertagen ist die Anlage von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen zum Thema Sperrgut sind auf der Homepage des Stadtbauhofs unter www.stadtbauhof.bayreuth.de abrufbar.