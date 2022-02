Bayreuth vor 32 Minuten

Neueröffnung

"Erwarten großen Ansturm": Angesagte Donut-Kette eröffnet morgen neue Filiale

In Bayreuth eröffnet am Freitag (11. Februar 2022) eine Filiale der angesagten Kette "Royal Donuts". Für die Betreiber ist der neue Laden nicht der erste Standort in Franken.