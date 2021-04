Bayreuth: Coronavirus-Ausbruch in Rewe-Markt

Mitarbeiter haben sich infiziert

Supermarkt muss schließen

In Bayreuth wurden in einem Supermarkt in der Spinnereistraße mehrere Covid-19-Infektionen bei Mitarbeitern festgestellt. Das Unternehmen reagierte mit der Schließung des Nahversorgers. Das berichtet Rewe.

Corona-Ausbruch bei Rewe: Bayreuther Markt trifft Maßnahmen

Seit Mittwoch (14. April 2021) ist der Rewe-Markt in der Bayreuther Spinnereistraße geschlossen. "Ein Teil der Marktmitarbeiter wurde positiv auf Covid-19 getestet", erklärt das Unternehmen gegenüber inFranken.de. Die Schließung sei das effektivste Mittel, die Infektionskette zu brechen. Das Infektionsgeschehen ist derzeit noch ungeklärt, genaue Zahlen gibt Rewe nicht bekannt.

Das Unternehmen traf in der Nacht auf Donnerstag erste Maßnahmen: Der gesamte Markt wurde gereinigt und desinfiziert. Wann genau der Rewe in der Spinnereistraße wieder öffnet, ist noch unklar. Dafür muss auch das Gesundheitsamt Bayreuth zustimmen.