Bayreuth vor 38 Minuten

Feuerwehreinsatz

Rauch quillt aus Tiefgarage - Feuerwehreinsatz mit 60 Kräften

In Bayreuth rückte die Feuerwehr am Sonntagabend aus, weil ein Nachbar den Brand in einer Wohnung am Bayernring meldete. Die Feuerwehr öffnete die Tür zur Wohnung und löschte den Brand in der Küche. Dann musste sie zu einer Tiefgarage ausrücken.