Am späten Donnerstagnachmittag (06.01.) ging gegen 16.50 Uhr in der Integrierten Leistelle Bayreuth/Kulmbach eine Meldung über eine Rauchentwicklung aus einem Apartment in einem Studentenwohnheim in der Frankengutstraße ein. Entsprechend dem Alarmstichwort wurden die Abteilungen Ständige Wache und Innere Stadt, sowie der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert, wie das Presseteam der Freiwilligen Feuerwehr Bayreuth mitteilt.

Als die Kräfte vor Ort eintrafen, war bereits von außen Rauchentwicklung aus einem Fenster im 5. Obergeschoss erkennbar, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten war zunächst unklar. Umgehend wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, um sowohl in die Brandwohnung vorzudringen, als auch die umliegenden, vom Rauch betroffenen, Wohnungen zu kontrollieren.

Das Feuer in der Brandwohnung war mit einem Rohr schnell gelöscht, glücklicherweise konnte keine Person angetroffen werden, heißt es: "Die umliegenden Wohnungen waren zügig kontrolliert, es befanden sich keine Personen in Gefahr. Auch im darüber liegenden Geschoss wurden vorsorglich Kontrollen vorgenommen, wobei eine Wohnung mit Spezialwerkzeug geöffnet werden musste. Auch hier bestand glücklicherweise keine Gefahr für die Bewohner." Nach abschließender Kontrolle der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und intensiver Belüftungsmaßnahmen mittels Überdrucklüfter konnten die Einsatzkräfte nach rund 45 Minuten wieder abrücken.

Vor Ort waren 21 Feuerwehrkräfte mit mehreren Fahrzeugen, insgesamt kamen drei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Der Rettungsdienst stand mit einem Einsatzleiter, einem Notarzt und zwei Rettungswagen in Bereitschaft, musste aber nicht tätig werden - es wurde niemand verletzt. Eine Streife der Polizei war ebenfalls angerückt.

Vorschaubild: © NEWS5 / Fricke