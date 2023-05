Die Jugend-Mannschaften der Kreiswasserwacht Bayreuth haben beim Bezirkswettbewerb im Rettungsschwimmen des Wasserwacht Bezirks Ober- und Mittelfranken Großes geleistet und in den Altersstufen 1 (8 bis 10 Jahre) und 2 (11 bis 13 Jahre) die ersten Plätze erzielt. Mit ihren herausragenden Leistungen haben die jungen Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer die Berechtigung zur Teilnahme am Landeswettbewerb in Hof im Mai erworben, wie der BRK Kreisverband Bayreuth erklärt.

Die Kreiswasserwacht Bayreuth zeigt sich stolz und glücklich über den Erfolg ihrer talentierten Nachwuchssportler, die mit ihrer harten Arbeit und ihrem Engagement im Training die Grundlage für diesen beachtlichen Erfolg gelegt haben. Die Leistungen der Jugend-Mannschaften im Rettungsschwimmen des Wasserwacht Bezirks Ober- und Mittelfranken sprechen für das hohe Niveau des Trainings und der Ausbildung, das in der Kreiswasserwacht Bayreuth geboten wird.

Insbesondere im theoretischen Anteil des Wettkampfes, in dem Wissen über die Wasserwacht und die Maßnahmen der Ersten Hilfe abgefragt werden, erbrachten die Mannschaftsmitglieder herausragende Leistungen.

Die Teilnahme am Wasserwacht-Landeswettbewerb in Hof im Mai wird eine weitere Gelegenheit für die jungen Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer sein, ihr Können unter Beweis zu stellen und ihr Talent zu demonstrieren.

Die Kreiswasserwacht und der BRK-Kreisvebrand Bayreuth wünscht den Nachwuchs-Rettungsschwimmern viel Erfolg und alles Gute für den anstehenden Wettbewerb.