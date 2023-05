Umgestaltetes Festgelände, gewohnt stimmungsvolle Atmosphäre: Das 33. Brauereihoffest der Brauerei Gebr. Maisel war ein voller Erfolg. Bei freiem Eintritt feierten Einheimische und aus ganz Deutschland angereiste Weißbier-Fans bei Konzerten bekannter Topacts wie Tim Bendzko, Michael Schulte oder Guildo Horn und weihten die neue Festhalle gebührend ein. Das berichtet die Brauerei in einer Pressemitteilung.

Jung und Alt strömten an vier Festtagen auf das Gelände der Familienbrauerei Maisel, das mit einigen Neuerungen auf die Besucher wartete. In der neuen Festhalle feierten die Konzertbesucher zu Pop-, Schlager- und Malle-Hits und unter dem neuen Flugdach waren die Frischluftliebhaber vor Wind und Wetter geschützt. Das restliche Festgelände lud zum kulinarischen Rundlauf ein, vorbei an verschiedenen Essensständen und selbstverständlich Ausschankstellen, die die bierdurstigen Gäste mit Maisel’s Weisse in fünf Sorten versorgten. Als beliebte Dreh- und Angelpunkte haben sich das Festzelt und die längste Bar Bayreuths erwiesen. Sogar aus Australien, Thailand, Italien und der Schweiz kamen Gäste zu Maisel’s Weissbierfest.

Nach dreijähriger Pause wunderte es kaum, dass das Feiervolk bereits am frühen Donnerstagabend auf das Gelände strömte, um bei der Uni-Fete einen gebührenden Festauftakt zu feiern. Gemeinsam mit dem Gipfelstürmer DJ Team sorgten die Besucher für ordentlich Stimmung, bevor Bierkönig-Matador Peter Wackel die Halle endgültig zum Beben brachte. Am Freitag ging es dann famos in die zweite Runde, in der zu Beginn Schlagerprinz & Band ihr Dieter Thomas Kuhn Tribute zum Besten gaben. Mit entspannteren Tönen zog Michael Holm die Besucher dann in seinen Bann, bevor Guildo Horn mit seiner brillanten Combo Die Orthopädischen Strümpfe beeindruckend performte.

Bereits am Samstagnachmittag läutete Flashback mit rockigen Klängen den dritten Festtag im Festzelt ein. Die gute Stimmung ließ sich im Anschluss ohne Probleme in die Festhalle übertragen, wo die Bowtie Band den Besuchern das Beste aus Rock, Pop und Jazz präsentierte. Mit Michael Schulte betrat danach ein grandioser Künstler die Bühne, der unter Beweis stellte, was die deutsche Musikszene zu bieten hat. Daran konnte Tim Bendzko mühelos anknüpfen und verzauberte die Besucher mit seinem stimmungsvollen Deutschpop.

Der Sonntag begann wie gewohnt sportlich: Fast 4.000 Läuferinnen und Läufer starteten beim 18. Maisel’s FunRun bei Halbmarathon, 10- und 5-Kilometer Lauf sowie Kinder-, Bambini- und Zwergenlauf. Als Belohnung wartete auf die erwachsenen Läufer die wohlverdiente Maisel’s Weisse Alkoholfrei und eine kulinarische Stärkung, während die kleinsten Laufbegeisterten sich noch auf der Kinderspielstraße austoben konnten. Für musikalische Untermalung sorgten die Goodlands ab dem Nachmittag mit Classic Rock, bevor das 33. Maisel’s Weissbierfest in gewohnter Manier durch die Troglauer mit Heavy Volxmusik ein gebührendes Finale fand.

„Nach drei Jahren Pause hätte ich mir kein besseres Comeback unseres Weissbierfestes vorstellen können. Tolle Stimmung, grandiose Konzerte, unermüdliches Feiervolk – ich bin wirklich sehr dankbar, dass wieder alles ohne Zwischenfälle geklappt hat und ich von allen Seiten lobende Worte gehört habe“, zieht Brauereichef Jeff Maisel Bilanz zum 33. Maisel’s Weissbierfest. „Ein solches Fest funktioniert nur mit einem starken Team im Rücken und ich bin sehr stolz und zugleich glücklich, der Großteil des Weissbierfest-Teams aus eigenen Mitarbeitern bestand. Das zeigt unseren Zusammenhalt im Unternehmen und macht die besondere Atmosphäre auf dem Weissbierfest schon seit vielen Jahren aus.“

18. Maisels's FunRun

Nach drei Jahren Pause hatten zahlreiche Laufbegeisterte endlich wieder Grund zur Freude: Angefeuert von unzähligen Zuschauern wurden fast 4.000 motivierte Läuferinnen und Läufer bei fantastischer Stimmung zu Höchstleistungen angespornt.

Sowohl für Läuferinnen und Läufer aus der Region, als auch für Starter über die Grenzen Bayreuths hinaus ist der Maisel’s FunRun wegen der flachen Streckenführung und der einmaligen Stimmung ein absolutes Highlight im Laufkalender. Kein Wunder also, dass die Startplätze der Erwachsenenläufe restlos ausverkauft waren. Die verschiedenen Distanzen bieten eine große Bandbreite, sodass sich sowohl für erfahrene Läufer als auch für Laufeinsteiger die perfekte Gelegenheit bietet, mit anderen Laufbegeisterten zusammen dieses Laufevent zu bestreiten. Die vielen Zuschauer und Sambagruppen entlang der Strecken sorgten für zusätzliche Motivation.

Wie der Name bereits vorwegnimmt, steht beim FunRun vor allem der Spaß am Laufen im Mittelpunkt. Auch in diesem Jahr wurden nicht zuletzt deshalb in alter Tradition auch verkleidete Läufer gesichtet. Auch die Feuerwehr lief wieder in voller Montur mit. Für das Gelingen eines solchen Laufevents mitten durch die Stadt benötigt es viele Freiwillige, die die Betreuung der Verpflegungsstationen übernahmen und für die Sicherheit an der Strecke sorgten. Rund 200 Helferinnen und Helfer unterstützten ehrenamtlich und machten die Laufveranstaltung so überhaupt erst möglich. Im Einsatz waren auch über 150 Kräfte von THW, Feuerwehr, BRK und Polizei. Im Ziel wartete mit einer Maisel’s Weisse Alkoholfrei eine erfrischende Belohnung auf alle Läuferinnen und Läufer, die sich dort ebenfalls stärken und den Tag auf dem Maisel’s Weissbierfest ausklingen lassen konnten. Die Nachwuchsläufer freuten sich besonders über die Kinderspielstraße, die auf dem Festplatz für Spiel und Spaß sorgte.

Sieger des Halbmarathons durch Bayreuth wurde Bastian Glockshuber (Laufteam CHMS) mit einer Zeit von 1:12:42. Danach folgte Max Ziegler (Ifl Hof) mit 1:17:39. Der dritte Platz ging an Max Franke (Laufteam CHMS) mit 1:18:09. Bei den Frauen lag Anne Haug (Team Icehouse e.V.) mit einer Zeit von 1:15:48 auf der langen Distanz mit Abstand vorne. Der zweite Platz ging an Laura Martinez (Team Icehouse e.V.) mit 1:23:33. Dritte wurde Julia Merk (Laface-Team Weiden) mit einer Zeit von 1:27:00. Beim 10-Kilometer Lauf holte Felix Mayerhöfer von der DJK Dasswang mit 37:11 den ersten Platz. Ihm folgte Felix Günther vom HSV Weimar Triathlon mit 37:41 auf Platz zwei. Sven Pollert (Team Icehouse e.V.) erreichte mit 38:36 den dritten Platz. Bei den Frauen ging der Sieg mit einer Zeit von 40:25 an Hannah Kadner (SC Kemmern). Platz zwei erlief sich Marie Demuth mit 41:39. Jana Vollert (Grünbaum & Collegen) belegte mit 42:58 den dritten Platz.

Beim 5-Kilometer Lauf kam ebenfalls Felix Mayerhöfer von der DJK Dasswang mit einer Zeit von 15:56 als Erster ins Ziel. Rang zwei erreichte Christian Merkel (Kletterzentrum Bayreuth) nach 17:22 Minuten. Platz drei ging an Mario Schrödel (NKD Laufteam) mit 17:42. Bei den Läuferinnen erreichte Kristina Sendel (NKD Laufteam) mit 18:17 Platz eins. Kerstin Schmidt (Schützenverein Edelweiß Siegritz) erreichte nach einer Zeit von 18:47 das Ziel. Dritte wurde mit 20:20 Monika Rohmer (Tilsiter). Alle Ergebnisse des 18. Maisel’s FunRun gibt es online: www.maisels-funrun.de.