Bayreuth: Keine Müllabfuhr, keine Straßenreinigung - Warnstreik führt zu vielen Einschränkungen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und kommunalen Arbeitgebern hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Dienstag und Mittwoch, 21. und 22. März 2023, Tarifbeschäftigte und Auszubildende der Stadtverwaltung erneut zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Wie die Stadt Bayreuth erklärt, sind in den Ämtern und Dienststellen der Stadt daher Einschränkungen nicht auszuschließen.

Der Stadtbauhof wird an beiden Tagen komplett bestreikt, das heißt: Es finden keine Müllabfuhr, keine Straßenreinigung, kein Straßen- und Kanalunterhalt statt, das Klärwerk arbeitet ausschließlich in Notbesetzung, Deponie und Wertstoffhof sind geschlossen. Die Verwaltung ist auch nur sehr eingeschränkt erreichbar.

Die RW21 Stadtbibliothek Bayreuth beteiligt sich auch an den von ver.di angekündigten Arbeitskampfmaßnahmen. Daher bleibt die Bibliothek am Dienstag, 21. März, komplett geschlossen. Am 22. März steht den Nutzern/-innen das Angebot der Stadtbibliothek mit eingeschränktem Personalbetrieb zur Verfügung. Somit kann es am Mittwoch streikbedingt zu Einschränkungen kommen.

Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes findet vom 27. bis 29. März in Potsdam statt.